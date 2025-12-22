Cena de Navidad y Año Nuevo será 17% más cara: ANPEC

diciembre 22, 2025

La cena de Navidad y Año Nuevo para este 2025 será 17% más cara para los mexicanos en comparación con el año pasado, con un costo promedio de 17 mil pesos para una reunión de 15 personas, según una encuesta de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Las fiestas de fin de año ya comenzaron y las familias se preparan para celebrar el 24 de diciembre, pero enfrentan un encarecimiento en productos tradicionales. Esta cifra supera con creces la inflación anual de 3.8% reportada al cierre de noviembre.

La canasta básica para preparar las entradas, que incluye patés, quesos y aceitunas, tendrá un desembolso de mil 750 pesos. En el caso de la cena tradicional, con pavo, pierna, bacalao, romeritos, verduras, puré, pasta y relleno, por cerca de 7 mil pesos.

Por otro lado, las bebidas como cerveza, sidra, tequila, ponche, refrescos e hielo pueden llegar a sumar un promedio de 4 mil 550 pesos. En caso de querer añadir algún postre, como pastel o ensalada de manzana, sumaría un costo adicional de mil 450 pesos.

El gasto aumenta si se celebra fuera de casa en algún restaurante, con propinas, estacionamiento y traslados adicionales. En algunos hoteles de moderados a gama alta ofrecen cenas con menú especial desde los mil 200 hasta los 10 mil pesos por persona.