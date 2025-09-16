Caribe mexicano avanza hacia la sostenbilidad hotelera con energías limpias

septiembre 16, 2025

Grupo Lomas, en alianza con Kiin Energy y Energía Real, presentaron un proyecto energético en el que se invierten 230 millones de pesos orientado a impulsar la sostenibilidad hotelera y la preservación del medio ambiente en el Caribe Mexicano.

El corporativo turístico y referente de la industria hotelera de alta gama con 43 años de exitosa operación en el país, anunció oficialmente esta alianza estratégica que marca un parteaguas en la adopción de tecnologías limpias y la generación de energía solar dentro del sector turístico en México.

Este ambicioso proyecto permitirá al grupo abastecer de electricidad a 1,900 habitaciones de sus diferentes desarrollos hoteleros en la Riviera Maya y a sus oficinas corporativas en Cancún, logrando un ahorro aproximado de un 14 % de su consumo eléctrico, lo que evitará la emisión de más de 1000 toneladas de Dióxido de Carbono (CO₂) a la atmósfera al año, equivalente a dejar de consumir 2,347 barriles de petróleo o bien, 437,265 litros de gasolina.

“En Energía Real celebramos la colocación de esta inversión junto a Grupo Lomas. Gracias a nuestro modelo de cero inversión, la compañía podrá destinar su capital al corazón de su negocio mientras obtiene ahorros energéticos del 11%. Este proyecto, desarrollado bajo nuestros tres pilares -integración total, innovación disruptiva y compromiso a largo plazo- incorpora 1.5 MW de generación distribuida y un sistema de almacenamiento BESS de 15.4 MWh. Con ello, el sistema fotovoltaico generará más de 2.3 GWh de energía limpia al año, evitando la emisión de más de 1,000 toneladas de CO₂”, dijo Óscar García, Head of Growth & Customer Success de Energía Real.

“Como resultado de esta alianza, el impacto ambiental y energético del proyecto será positivo no sólo al representar un ahorro significativo en el consumo de electricidad, sino que también refuerza nuestro compromiso con la protección del medio ambiente y la transición hacia fuentes renovables de energía, en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU”, comentó Dolores López Lira, Presidente del Consejo de Grupo Lomas al recibir la placa que acredita a la empresa como una destacada promotora en la generación y uso de energías limpias.

La CEO de Lomas Hospitality y Vicepresidente del Consejo, Samantha Frachey precisó que este esfuerzo de sostenibilidad hotelera incluye la instalación de 2,479 paneles solares y 45 baterías que generarán un total de 190,143 kilovatios hora de energía limpia al mes. “Con esta clase de proyectos, Grupo Lomas fortalece su competitividad energética y asume su responsabilidad de conservar los recursos naturales y respetar su entorno”, puntualizó.

Jeroen Hanlo, líder del proyecto por parte de Grupo Lomas, resaltó los alcances de esta transición energética que ya tiene un avance significativo en algunos de los complejos hoteleros del grupo a los que se les instalaron sistemas fotovoltaicos de última generación y baterías BESS (Battery Energy Storage Systems).

El directivo refirió que esta iniciativa se logró con el apoyo de un fideicomiso que promueve la transición hacia energías limpias por lo que el grupo turístico no tuvo que desembolsar ningún recurso y al finalizar el acuerdo, firmado por un plazo de 15 años, podrán conservar los equipos y fotoceldas instaladas en sus propiedades. En el proyecto, añadió, Kiin Energy aporta la ingeniería y experiencia técnica, mientras que Energía Real asegura la inversión y la seguridad jurídica.

Rocío Moreno, Directora Corporativa de Sostenibilidad de Grupo Lomas, enfatizó que este proyecto energético se alinea con su modelo de sostenibilidad, Evolución Responsable, presentado en junio de este año con programas que impulsan prácticas con propósito, innovación y conciencia y “es un paso firme en el compromiso de impactar positivamente al entorno natural y las comunidades donde operan nuestros hoteles”.

Impacto ambiental y energético del proyecto

Como resultado de esta alianza, se han instalado: