Caravana por la Inclusión recorre Xalapa y exige derribar barreras para personas con discapacidad

diciembre 3, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora este 3 de diciembre, estudiantes, docentes y familias de diversos Centros de Atención Múltiple (CAM) participaron en la Cuarta Caravana por la Inclusión que recorrió las calles del centro de Xalapa, con el propósito de visibilizar a esta comunidad y recordar que la inclusión aún es una tarea pendiente.

Entre música, globos y porras, las y los participantes gritaron “¡Yo sí puedo!”, alzando la voz para señalar que, pese a los avances legales, persisten barreras sociales, culturales y económicas que limitan el acceso pleno a sus derechos.

Sandra Romero Agustín, directora del CAM 55, destacó que uno de los retos más urgentes es el acceso a la salud, pues muchos jóvenes requieren estudios especializados como tomografías y atención de neuropediatras o neuropsiquiatras, servicios que no siempre están disponibles para todas las familias.

Agregó que otro desafío es el acceso al trabajo: aunque algunos alumnos ya han logrado incorporarse al ámbito laboral, aún se necesita que más empresas abran espacios y reconozcan las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad.

“No queremos un trato diferenciado, sino igual que cualquier ciudadano. En los CAM ofrecemos talleres de panadería, cocina y serigrafía, pero solo alrededor del 20 por ciento logra colocarse laboralmente”, señaló.

Romero Agustín llamó a madres y padres a no mantener a sus hijos en casa, pues muchos llegan tarde a su formación y pierden la oportunidad de desarrollar independencia. Asimismo, pidió que desde el nacimiento se detecte cualquier condición, auditiva, motriz o intelectual, para garantizar una estimulación temprana que les permita alcanzar su máximo potencial.