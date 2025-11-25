Capturan a cuatro más por robo en el Museo del Louvre

noviembre 25, 2025

La Fiscalía de París confirmó este martes la detención de cuatro nuevas personas vinculadas al robo en el Museo del Louvre ocurrido el pasado 19 de octubre. Los arrestos corresponden a dos hombres y dos mujeres, quienes se suman a otras cuatro personas ya imputadas.

Los detenidos, cuyas edades oscilan entre 31 y 40 años, permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. La fiscal Laure Beccuau indicó que “estas personas deben ser interrogadas“, sin revelar más detalles sobre los cargos imputados.

El robo en la Galería de Apolo del Louvre permitió la sustracción de ocho valiosas joyas que hasta ahora no han sido recuperadas. El caso es investigado por la Brigada de Represión de Bandas Organizadas y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales.

Los primeros arrestos se realizaron el 25 de octubre, cuando un presunto autor material fue interceptado en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle. Las pruebas de ADN encontradas en la escena del crimen fueron cruciales para identificar a los primeros dos detenidos.

Por lo mismo, las investigaciones permitieron una segunda detención en Seine-Saint-Denis esa misma noche. Ambos hombres, de 35 y 39 años, enfrentan cargos por robo en banda organizada y asociación de malhechores.

El 29 de octubre se realizaron cinco nuevas detenciones provisionales, de las cuales dos resultaron en imputaciones. Un tercer presunto integrante y una mujer acusada de complicidad se sumaron a la lista de imputados.

Los cargos por robo en banda organizada conllevan penas de hasta diez años de prisión. Las autoridades francesas mantienen activa la investigación para recuperar las ocho joyas que fueron sustraídas del museo.