Campesinos de Chalma exigen que se concrete compra de 72 hectáreas para cultivos

octubre 27, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Un grupo de aproximadamente ocho productores rurales del municipio de Chalma se manifestó este lunes en el centro de Xalapa, para urgir al Gobierno del Estado a concretar el pago de 72 hectáreas de tierra destinadas al cultivo y la siembra de autoconsumo.

El grupo, encabezado por Andrés Antonio, agente municipal de la comunidad Acatzingo, acudió a las oficinas del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, para recordar el compromiso adquirido previamente con las autoridades estatales.

De acuerdo con Andrés, el proceso para adquirir los terrenos, que serán utilizados para «hacer milpa» y el consumo de la comunidad, inició en enero de este año.

Aseguró que el avance del pago a los dueños se encuentra en un 90 por ciento, pero los campesinos necesitan que la transacción se concrete a la brevedad para poder comenzar a trabajar la tierra.

«Ahorita vinimos nomás como recordatorio… estamos esperando ya que paguen, porque los dueños ya están ya están esperados también para que ya pague», señaló el Agente Comunitario.

El vocero indicó que las autoridades han estado al tanto de su situación, y que él mismo se ha mantenido en contacto con ellos durante sus visitas a los municipios, reiterando el tema.

Los manifestantes, que se dedican al campo, han insistido en que su única finalidad es cerrar la compra de las 72 hectáreas para poder utilizarlas inmediatamente en sus actividades agrícolas.

La cantidad exacta requerida para el pago final no fue revelada por el representante, quien mencionó que «ya sabe cuánto creo, pues, ya los dueños ya saben cuántos ya vinieron».

El grupo de campesinos afirmó que continuará con sus gestiones hasta lograr el desembolso total que les permita acceder a las tierras para su producción.