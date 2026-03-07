Cabildo de Xalapa abraza la armonización de la Ley 3 de 3, se fortalecerán las políticas públicas con perspectiva de género

marzo 6, 2026

Xalapa, Ver., 6 de marzo de 2026.- La administración municipal de Xalapa asume los retos de las realidades, necesidades, historia y justicia por las mujeres, por lo que desde el Cabildo se impulsará un programa de gobierno que impulse políticas públicas de fondo que ejerzan un presupuesto con perspectiva de género, afirmó la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, al encabezar la Sesión Extraordinaria de Cabildo en la que se aprobó armonizar la reglamentación municipal con la llamada Ley 3 de 3.

Asimismo, ante el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, y el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz, celebró que se avalara el Dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Bando de Policía y Gobierno, el Reglamento de la Administración Pública Municipal y el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Xalapa.

También, se aprobó el Reglamento Interno del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa y el Reglamento de Operaciones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para el Municipio de Xalapa, para fortalecer la transformación del municipio.

Al respecto, el Síndico Único, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, destacó que con estas adecuaciones legales el Cabildo de Xalapa se pone a la vanguardia en un momento coyuntural para la reivindicación de la lucha de las mujeres, y se da un nuevo impulso al movimiento feminista.

El Regidor Décimo Primero, Lic. Dalos Ulises Rodríguez Vargas, explicó que el Dictamen aprobado armoniza la normatividad municipal con la estatal y federal, en específico con la Ley 3 de 3, que se relaciona con la prohibición de que ocupen cargos públicos personas deudoras alimentarias, agresoras sexuales o que hayan sido sancionadas por violencia de género.

Expuso que en el marco del 8M, en Xalapa se garantizan los derechos de las mujeres y se brinda al movimiento de mujeres una muestra de justicia y reconocimiento.

Por su parte, la Regidora Tercera, Mtra. Susan Liliana Morales Segura, invitó a que la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) también se sume a esta iniciativa.

La Regidora Sexta, Lic. Hilda Elvia Aguilar Arroyo, consideró que con esto en Xalapa se da un paso congruente con la ética pública y contribuye a tener lugares seguros para todas y todos.

Estas reformas representan un paso histórico en Xalapa y son ejemplo de que desde el Cabildo se respalda al movimiento feminista, refirió la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega.

La Regidora Décima, Dra. Mónica Mendoza Madrigal, reconoció el compromiso integral del Cabildo con la prevención y el combate efectivo de la violencia, para lo cual fue fundamental la voluntad política y conciencia social de la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos. Confió en que Xalapa será ejemplo para otros municipios del estado en estas iniciativas.

En otros de los puntos del orden del día y con el fin de garantizar la seguridad de niñas, adolescentes y mujeres, se aprobó suscribir un Convenio de Colaboración con el Gobierno del Estado de Veracruz para atender acciones del programa “Veracruzana Protegida”.

Permitirá mitigar los riesgos que atentan contra su integridad física y psicológica, mediante una intervención coordinada con las instituciones responsables de la operación de esta iniciativa.

Se autorizó celebrar Sesión Solemne de Cabildo el 9 de marzo del presente año, para entregar la Medalla Insurgente “María Teresa de Medina y Miranda 2026”, por el Día Internacional de la Mujer.

Finalmente, se aprobó el Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo del 13 de febrero del presente año.

Estuvieron presentes el Regidor Segundo, Lic. Axel Fernández Cambambia; el Regidor Cuarto, Lic. Alfonso Osegueda Cruz, y la Regidora Quinta, Dra. Raquel Rosalía Castañeda González.

El Regidor Séptimo, Lic. Diego Moreno Martínez; la Regidora Octava, Lic. Clarissa Monserrat López Morales; el Regidor Noveno, Lic. Joaquín Alejandro Cano Hernández; la Regidora Décima Segunda, Dra. Flor de María Mendoza Muñiz, y la Regidora Décima Tercera, Lic. Priscila Nataly Labastida Vega.