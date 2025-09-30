Busca Secretaría de las Mujeres erradicar embarazo y matrimonio infantil

septiembre 30, 2025

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, informó que ya tienen instalada la fase tres del Plan Integral que busca erradicar las violencias hacia las niñas y mujeres; el abuso sexual; el embarazo infantil y el matrimonio forzado.

Reconoció que existen grandes problemáticas que atienden a través de diversas dependencias como Salud, Eduación y las fiscalías y ministerios públicos.

“Ubicamos tres problemáticas, el embarazo adolescente que sin duda con información, con campañas se puede prevenir, pero también el abuso sexual que existe a veces a las niñas y cuando una niña está embarazada, pues en efecto tiene que interrumpirse el embarazo en algunos estados donde es ley y donde hay una norma al respecto”, señaló la secretaria de las Mujeres.

Destacó que también busca terminar con “las uniones forzadas que se dan en algunas comunidades y estamos trabajando de la mano de varias instituciones con los estados de la República para que justamente haya una atención integral en este y en otros casos”.

La Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Gobernación a través del Consejo Nacional de Población (Conapo), llevan a cabo la estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras”, enfocada en prevenir la violencia sexual, el embarazo adolescente y las uniones forzadas en 50 municipios prioritarios del país.

De esta manera, los recursos del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) se destinará a estas localidades, que concentran los mayores casos de violencia sexual y embarazos tempranos en el país.

Y se alinea con la tercera fase de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), en la que participan 35 dependencias federales.

