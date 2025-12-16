Buenas noticias para el ahorro: Afores suman siete meses de ganancias

diciembre 16, 2025

Las Afores registraron en noviembre un nuevo avance en los rendimientos de las cuentas individuales, con lo que sumaron siete meses consecutivos de plusvalías en 2025. Durante ese mes, las ganancias ascendieron a 32 mil 608 millones de pesos, cifra que impulsó nuevamente el patrimonio del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

No obstante, el monto obtenido resultó más moderado en comparación con meses previos. Mientras en octubre las ganancias superaron los 142 mil millones de pesos, en noviembre el ritmo se desaceleró de manera significativa. Aun así, el resultado confirmó la tendencia positiva que los fondos de pensiones han mostrado desde mayo.

De acuerdo con cifras de la Consar, el comportamiento de los mercados financieros influyó directamente en esta moderación. A pesar de ello, el balance mensual se mantuvo en terreno positivo para los trabajadores afiliados al sistema.

La menor intensidad de las plusvalías respondió, principalmente, a un entorno de alta volatilidad financiera. Durante noviembre, los mercados reaccionaron a la incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, así como a los temores relacionados con una posible sobrevaluación del sector tecnológico.

Estos factores generaron movimientos más cautelosos en los portafolios de inversión, lo que se reflejó en rendimientos más contenidos para las Afores. Sin embargo, las administradoras lograron evitar pérdidas, un dato relevante si se considera la inestabilidad observada a nivel global.

En lo que va del año, solo abril presentó minusvalías, mientras que el resto de los meses reportó resultados positivos. Este desempeño evidencia una gestión prudente del ahorro pensionario, incluso en escenarios complejos.

Entre enero y noviembre de 2025, las plusvalías acumuladas del SAR alcanzaron 1.1 billones de pesos, una cifra considerada elevada para un periodo similar. Este monto representó alrededor de 16.5% del total del ahorro con el que cerraron las cuentas individuales al final del año anterior.

El resultado fortaleció el valor de los fondos de pensiones, lo que beneficia directamente a los trabajadores al incrementar el saldo de sus cuentas para el retiro. Además, la cifra refleja la capacidad del sistema para recuperarse y crecer, tras episodios de volatilidad registrados en años recientes.

Especialistas del sector señalan que, aunque los rendimientos pueden mostrar altibajos mensuales, el desempeño anual mantiene una trayectoria sólida. En ese contexto, la Consar reiteró la importancia de analizar los resultados en el largo plazo, ya que el objetivo central del sistema consiste en preservar y hacer crecer el ahorro de los trabajadores.

Así, pese a un noviembre con ganancias más moderadas, las Afores cerraron el penúltimo mes del año con una racha positiva, respaldada por un balance anual robusto y una gestión orientada a enfrentar la incertidumbre financiera global.