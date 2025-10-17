Brillarán los motores en la 15ª Exposición de Autos Antiguos de Xalapa

Brillarán los motores en la 15ª Exposición de Autos Antiguos de Xalapa

octubre 17, 2025

Este fin de semana, la nostalgia y la emoción sobre ruedas se darán cita en la 15ª Exposición de Autos Antiguos de Xalapa, que se llevará a cabo en la Universidad Anáhuac Veracruz, campus Xalapa, de 10:00 a 18:00 horas.

Convertido ya en una tradición esperada por las familias xalapeñas, este evento reunirá más de 150 autos de colección provenientes de Xalapa, el Puerto de Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, ofreciendo un viaje al pasado a través de los modelos más emblemáticos del automovilismo.

La inauguración será este sábado a las 13:00 horas, con el tradicional destape de vehículos, además de zona gastronómica, venta de accesorios y actividades artísticas para toda la familia.

La música no faltará: el Ensamble de la Orquesta Municipal de Xalapa se presentará a las 14:00 horas, seguido del espectáculo de Globos Aerostáticos a las 15:00 horas, una experiencia visual que promete sorprender a chicos y grandes.

El domingo, los más pequeños podrán disfrutar del show de Chispita y sus payasitos, además de una nueva exhibición de globos aerostáticos, que llenará el cielo de color y alegría.

Además de celebrar la pasión por los autos clásicos, la exposición tiene una causa solidaria, ya que los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Casa Nueva, que apoya a personas con adicciones.

Un fin de semana para disfrutar en familia, admirar joyas automotrices y compartir la emoción de un evento que ya forma parte del corazón de Xalapa.