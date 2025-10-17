Brillarán los motores en la 15ª Exposición de Autos Antiguos de Xalapa
octubre 17, 2025
Este fin de semana, la nostalgia y la emoción sobre ruedas se darán cita en la 15ª Exposición de Autos Antiguos de Xalapa, que se llevará a cabo en la Universidad Anáhuac Veracruz, campus Xalapa, de 10:00 a 18:00 horas.
Convertido ya en una tradición esperada por las familias xalapeñas, este evento reunirá más de 150 autos de colección provenientes de Xalapa, el Puerto de Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, ofreciendo un viaje al pasado a través de los modelos más emblemáticos del automovilismo.
La inauguración será este sábado a las 13:00 horas, con el tradicional destape de vehículos, además de zona gastronómica, venta de accesorios y actividades artísticas para toda la familia.
La música no faltará: el Ensamble de la Orquesta Municipal de Xalapa se presentará a las 14:00 horas, seguido del espectáculo de Globos Aerostáticos a las 15:00 horas, una experiencia visual que promete sorprender a chicos y grandes.
El domingo, los más pequeños podrán disfrutar del show de Chispita y sus payasitos, además de una nueva exhibición de globos aerostáticos, que llenará el cielo de color y alegría.
Además de celebrar la pasión por los autos clásicos, la exposición tiene una causa solidaria, ya que los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Casa Nueva, que apoya a personas con adicciones.
Un fin de semana para disfrutar en familia, admirar joyas automotrices y compartir la emoción de un evento que ya forma parte del corazón de Xalapa.