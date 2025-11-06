Brad Pitt demanda a Angelina Jolie por 35 mdd

noviembre 6, 2025

Brad Pitt presentó una demanda contra Angelina Jolie por 35 millones de dólares relacionada con la propiedad y gestión del viñedo Château Miraval en la Provenza, según revelaron documentos obtenidos por la revista People.

Pitt alega que la venta de la participación de Jolie a terceros se realizó sin su consentimiento y le causó perjuicios económicos que justifican la reclamación.

El pleito forma parte de una disputa prolongada entre ambos por el control y la explotación comercial del viñedo que administraron en conjunto durante su matrimonio. La demanda sostiene que la operación vulneró acuerdos previos y derechos societarios que afectaron la participación de Pitt en el negocio.

Representantes legales de Jolie han reaccionado con movimientos procesales para defender la legalidad de la venta y han cuestionado intentos de Pitt por imponer cláusulas que limiten la libertad de la actriz para hablar sobre ciertos hechos.

En 2022, el actor demandó a Jolie, alegando que vendió su parte del Château Miraval al grupo Tenute del Mondo sin su consentimiento; ambos habrían acordado no separarse de la propiedad sin la aprobación del otro. Ella respondió con una contrademanda, sin embargo, se abrió un nuevo capítulo de la lucha entre ambos.

