Børge Brende renuncia al FEM por vínculos con Jeffrey Epstein

febrero 26, 2026

El presidente del Foro Económico Mundial (FEM), Børge Brende, anunció su renuncia al cargo tras las revelaciones sobre sus vínculos con el agresor sexual y traficante de personas Jeffrey Epstein.

Indicó que, después de analizar la situación, optó por dejar la presidencia y la dirección ejecutiva. Agregó que considera que este es el “momento oportuno” para que WEF continúe su trabajo sin distracciones.

La renuncia se produjo tras la publicación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein, donde Børge Brende es mencionado entre varios ciudadanos noruegos.

La organización internacional, que cada año organiza la cumbre de Davos en Suiza, confirmó la salida del ejecutivo, quien formó parte del organismo durante más de ocho años.

Asimismo, el WEF informó que Alois Zwinggi, miembro de la junta directiva, asumirá como presidente y director ejecutivo interino mientras se define al sucesor permanente.

Los copresidentes del Consejo de Administración, André Hoffmann y Larry Fink, indicaron que supervisarán el proceso para identificar a quien ocupará el cargo de manera definitiva.