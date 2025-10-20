Bienestar inicia entrega de apoyos a familias afectadas por inundaciones en Veracruz

octubre 20, 2025

Xalapa, Ver.- A partir de este miércoles 22 de octubre, la Secretaría del Bienestar iniciará la entrega de apoyos económicos y en especie a las familias afectadas por las lluvias e inundaciones provocadas por el disturbio tropical 90L.

Durante la conferencia mañanera, la titular de la dependencia federal, Ariadna Montiel Reyes, informó que hasta el momento se han censado 100 municipios afectados, donde se localizaron 70 mil 445 viviendas, de las cuales 43 mil 578 presentan algún nivel de daño.

“En Veracruz, en la zona de la Huasteca, las Fuerzas Armadas nos apoyaron para trasladar a los Servidores de la Nación por aire. Se les dejó en las comunidades y regresarán días después para concluir el censo, debido a las afectaciones en caminos”, explicó.

Montiel anunció que a partir del miércoles se realizará la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos a todas las viviendas registradas en el censo. Este recurso será un apoyo general y se complementará con un vale de enseres domésticos y otro vale para canastas básicas.

La entrega de pagos se realizará del 22 al 29 de octubre en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. En Hidalgo el censo continuará debido a la dispersión de comunidades afectadas, y los apoyos se entregarán del 25 de octubre al 5 de noviembre.

“La convocatoria la vamos a hacer por varias vías, pero también enviaremos un mensaje SMS al teléfono celular registrado, con fecha, hora y lugar para acudir al cobro, para que sea un proceso ordenado”, detalló.

Para recibir los apoyos, los beneficiarios deberán presentar el talón de registro del censo y una identificación oficial con fotografía, como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o credencial de INAPAM.

Habrá apoyos adicionales por tipo de daño en vivienda

Montiel anunció que se entregará un segundo apoyo, dependiendo del nivel de daño en las viviendas:

Nivel de daño Monto del apoyo

Daño menor 25 mil pesos

Daño mayor 40 mil pesos

Pérdida total 75 mil pesos

Las familias que vivan en zonas de alto riesgo, como riberas de ríos o arroyos, serán reubicadas para evitar futuras afectaciones.

Apoyos también para comercios y productores del campo

El plan de reconstrucción incluye además:

• 50 mil pesos para locales comerciales afectados.

• Entre 50 mil y 100 mil pesos para productores del campo y ganaderos, según el número de hectáreas por parcela.

• 350 pesos para recuperación de útiles escolares de estudiantes en Álamo y Poza Rica.