BBVA y Banamex se quedan con la deuda pública de Guanajuato

febrero 26, 2026

Este miércoles 25 de febrero se llevó a cabo una subasta de licitación de deuda pública, en la que el Gobierno del Estado de Guanajuato contrató tres créditos por cuatro mil millones de pesos, de los 8 mil autorizados. Los ganadores fueron BBVA y Banamex.

A través de una plataforma diseñada por el Gobierno de Guanajuato se realizó la subasta inversa en vivo, en la que se partió de una sobretasa de 50 puntos base, la cual debía ser mejorada por los participantes, quienes pujaban reduciendo los intereses que se cobrarían por el préstamo. Quien ofreció la menor tasa de interés ganó las subastas.

⇒ Fueron cinco las instituciones financieras que participaron en la licitación: BBVA, Banorte, BanBajío, Banamex y Santander.

El primer préstamo, por 700 millones de pesos a pagar a 10 años, fue ganado por Banamex, con una tasa efectiva mensual de 7.503340 por ciento. Mientras que el segundo préstamo, por mil 500 millones de pesos a pagar en 15 años, fue ganado por BBVA, con una tasa de 7.891238 por ciento.

El tercer préstamo, por mil 800 millones de pesos a pagar en 20 años, también fue ganado por BBVA, con una tasa efectiva mensual de 8.037894 por ciento. Los créditos contratados no contemplan comisiones, no requieren fondos de reserva y no generan costos adicionales.

En conferencia de prensa, al final de la subasta, el secretario de Finanzas de Guanajuato, Héctor Salgado Banda, comentó que actualmente el estado de cuenta con una calificación crediticia muy positiva, según agencias internacionales, por lo que este endeudamiento no representa un problema económico.

“Contratar financiamiento en condiciones competitivas requiere disciplina financiera, credibilidad institucional y mecanismos innovadores de mercado. Estos tres elementos los tiene Guanajuato y así lo resaltan las tres principales agencias internacionales: S&P, Fitch Ratings y Moody’s, quienes han otorgado a la entidad la calificación crediticia más alta a la que puede acceder una entidad federativa, que es triple A”, aseguró.

Estos 4 mil millones de pesos, que se suman a los 8 mil 903 millones de deuda que tiene actualmente Guanajuato, estarán destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva en los rubros de infraestructura, equipamiento educativo, desarrollo social y sostenible, movilidad regional, apoyo al campo, equipamiento médico y protección ciudadana.

“Los recursos de deuda serán ejecutados exclusivamente en proyectos de inversión pública productiva, lo que elevará la competitividad del estado, generará empleo y fortalecerá el desarrollo regional equilibrado”, apuntó Salgado Banda, quien aseguró que, aun con la contratación de esta nueva deuda, el estado de Guanajuato mantendrá un nivel de endeudamiento sostenible.

Por último, el secretario de Finanzas de la entidad, quien calificó las subastas como un éxito total, aseguró que no le preocupa el procedimiento de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores de Morena ante la solicitud de deuda, pues afirmó que es un procedimiento que ya han llevado a cabo en otras ocasiones y que, en esta, prácticamente solo se hizo “copy-paste”.