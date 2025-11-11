Avión del ejército turco con 20 personas se estrella en Georgia

noviembre 11, 2025

Este martes 11 de noviembre, el Ministerio de Defensa de Turquía reportó que uno de sus aviones de carga se estrelló en la ciudad de Sighnaghi, localidad de Georgia ubicada a 5 kilómetros de la frontera con Azerbaiyán. Dicho transporte trasladaba un total de 20 personas a bordo.

El avión despegó desde Azerbaiyán para dirigirse hacia Turquía; no obstante, no pudo completar su vuelo por motivos que todavía se desconocen.

El Ministerio de Defensa de Turquía señaló en un comunicado que se encuentran haciendo labores de búsqueda y de rescate.

En relación a lo sucedido, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lamentó lo sucedido y pidió oraciones por las víctimas del accidente. Mientras que, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, llamó a su homólogo para brindarle sus condolencias.

“Continuamos nuestros esfuerzos en coordinación con las autoridades nacionales pertinentes para llegar a los restos”, señaló el presidente turco durante un discurso en Ankara.

El avión en cuestión era un C-130 Hercules, avión fabricado por la compañía estadounidense Lockheed Martin, el cual cuenta con una capacidad para transportar hasta 19 mil kilogramos, y es utilizado por las fuerzas armadas de varios países.