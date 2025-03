Avión de American Airlines se incendia en el aeropuerto de Denver

DENVER.— Un avión de American Airlines se incendió este jueves 13 de marzo mientras estaba estacionado en una puerta del Aeropuerto Internacional de Denver, en Estados Unidos, lo que obligó a desplegar toboganes para que los pasajeros pudieran evacuar la aeronave rápidamente.

Un portavoz del aeropuerto indicó a medios de comunicación que el avión accidentado estaba en la puerta C38 cuando comenzó el incendio. En la aeronave viajaban 178 personas a bordo, y se incendió tras realizar un aterrizaje de emergencia.

Una serie de videos publicados a través de redes sociales mostraron el momento exacto en el que una humareda rodea al avión y como los pasajeros se encuentran de pie en el ala de un avión, previo a desalojarlo.

Glad everyone is safe after what looked like jet fuel caught fire at Denver International… pic.twitter.com/pEPOdEXzHl — Steve Schilsky (@steve_schilsky) March 14, 2025