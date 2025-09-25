Avala Congreso de Veracruz dos Minutas del Congreso de la Unión

septiembre 25, 2025

• Las reformas a la Constitución tienen relación con una nueva Ley en materia de extorsión y sobre la ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional.

Xalapa, Ver., 25 de septiembre de 2025.- Las diputadas y los diputados de la LXVII Legislatura aprobaron las Minutas remitidas por las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, relacionadas con reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que su contenido refiere a la ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional y sobre la expedición de una Ley General en materia de extorsión.

En la tercera sesión ordinaria, la presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Edith Gómez Santos, instruyó la lectura de cada una de las Minutas y concedió el uso de la voz a las diputadas y los diputados para el debate, previo a la apertura del sistema electrónico para la votación.

De esta manera, el Pleno avaló, con 37 votos a favor y 6 en contra, la Minuta proyecto de decreto que reforma los Artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que se incluyen a las personas jefes superiores de la Guardia Nacional dentro de los mandos sujetos a ratificación por parte de la Cámara de Senadores, o en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. De igual forma, se realizan adecuaciones de lenguaje inclusivo en el texto constitucional.

La diputada Indira de Jesús Rosales San Román (PAN) y los diputados Felipe Pineda Barradas (Morena), Carlos Marcelo Ruiz Sánchez (PVEM), Héctor Yunes Landa (VNU) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC), hicieron uso de la tribuna para expresar sus posicionamientos respecto al contenido de la Minuta.

Posteriormente, el Pleno aprobó la Minuta proyecto de decreto que reforma el inciso A) de la fracción XXI del Artículo 73 de la Carta Magna Federal, que prevé facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de Extorsión para establecer el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar el citado delito y establecer mecanismos efectivos de atención a las víctimas, ofendidos y testigos.

Esta Minuta, en la cual presentaron sus posicionamientos las diputadas Elizabeth Morales García (PT), Elena Córdova Molina (MC), Montserrat Ortega Ruiz (VNU), Tania María Cruz Mejía (PVEM) e Indira de Jesús Rosales San Román (PAN) y el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo (Morena), registró 42 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

Tras su aprobación, la Mesa Directiva instruyó remitir las Minutas al Congreso de la Unión para el trámite correspondiente.

