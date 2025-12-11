Austria prohíbe a menores de 14 años usar el velo islámico en los colegios

diciembre 11, 2025

El Parlamento de Austria aprobó, por amplia mayoría, la prohibición del velo islámico en las escuelas para todas las alumnas menores de 14 años, una iniciativa que el Gobierno presentó como una medida de protección de menores; en caso de incumplir la medad, los padres serán sancionados con multas de hasta 800 euros.

El ley veta el uso del velo islámico en centros públicos y privados, y fija un régimen sancionador para reincidencias. La ministra de Integración, Claudia Plakolm, precisó que la prohibición se aplica a “todas las formas” del velo dentro de los centros escolares y que entrará en vigor en septiembre, con una fase de preparación en el segundo trimestre escolar.

⇒ La medida fue adoptada con los votos de los diputados de las tres formaciones que integran el Gobierno -conservadores, socialdemócratas y liberales-, así como los del principal partido de la oposición, el ultranacionalista FPÖ. Únicamente Los Verdes, un partido ecologista y minoritario, votó en contra.

Imagen

La norma contempla que, en casos de infracción reiterada, los padres podrán enfrentarse a multas de entre 150 y 800 euros (entre 3,160 y 16,960 pesos mexicanos). Autoridades añadieron que los colegios deben informar a las familias y a la autoridad educativa antes de cualquier sanción.

⇒ Solo los diputados ecologistas votaron en contra, al considerar la ley inconstitucional y estigmatizante. Su oposición recuerda el antecedente de 2019: un primer veto —entonces limitado a niñas de primaria— fue anulado al año siguiente por el Tribunal Constitucional por discriminar específicamente a las musulmanas.

El Gobierno sostiene que esta vez, esta ley cumple con la Constitución. Plakolm y otros promotores arguyen que el velo islámico a esa edad refleja presiones sociales que “sexualizan” a las menores y que la escuela debe ser un espacio de igualdad. Los partidos favorables han encargado un análisis jurídico adicional y confían en que los ajustes introducidos permitan sostener la medida ante el escrutinio judicial.

Organizaciones musulmanas y expertos en derecho constitucional han mostrado dudas. La Comunidad Islámica de Austria (IGGÖ) calificó el proyecto de “política simbólica a costa de los niños” y advirtió que volvería a fracturar a la sociedad; juristas como Heinz Mayer han señalado que el nuevo diseño “probablemente” volverá a chocar con el tribunal.

No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Amnistía Internacional Austria criticó la medida al considerarla discriminatoria por razón de religión. Para la organización, la prohibición “constituye una discriminación flagrante contra las niñas musulmanas” y podría “alimentar los prejuicios y estereotipos existentes hacia los musulmanes”. En ese sentido, advirtió que políticas de este tipo tienden a normalizar la islamofobia y a aislar a estudiantes en entornos escolares.