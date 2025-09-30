Aumenta aprobación de Claudia Sheinbaum en su primer año

septiembre 30, 2025

Redacción/Xalapa. El medio de comunicación El Economista, publicó la encuesta mensual realizada por Mitofsky, donde se reveló que la presidenta Claudia Sheinbaum, en su primer año desempeñando el cargo, obtuvo la aprobación de 7 de cada 10 habitantes (71.6%), lo que indica que creció 10.1 puntos porcentuales.

En cuanto a la medición por segmento poblacional se destacó que Sheinbaum tiene más respaldo entre mujeres (74.1%) que entre hombres (69%); entre jóvenes de 18 a 29 años (73%) que entre los de más de 50 años (72.6%), y entre las personas con menos estudios (74.6 y 69.3%, respectivamente, entre los que estudiaron hasta la preparatoria y los de universidad y más grados escolares).

Asimismo, entre quienes reciben y no programas sociales (80.2 contra 66.4%).

En cuanto a los resultados por tipo de ocupación, indican que son las amas de casa (81.1%) quienes están más de acuerdo con la presidenta y que el menor respaldo lo registran empresarios (54.8%).

La principal preocupación de los mexicanos es la seguridad (55%), seguida de salud (16.2%) y economía (11.7%).

En percepción de corrupción, 74.9% de los 62,403 ciudadanos encuestados respondió que es “mucha/regular” y 21.1% que es “poca/nada”.