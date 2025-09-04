¡Atención! México impone cuotas a calzado chino por dumping

El Gobierno de México impuso cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de calzado chino con el fin de proteger a la industria nacional frente a prácticas de dumping. La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 3 de septiembre de 2025.

La Secretaría de Economía aclaró que la investigación, iniciada en abril de 2024, determinó que los zapatos chinos ingresaban al mercado mexicano precios por debajo del valor de referencia, afectando a los productores nacionales.

Estos aranceles adicionales irán desde los 0.54 y 22.50 dólares a todos los pares de zapatos chinos cuyo precio sea inferior a 22.58 dólares. Las cuotas durarán cinco años y podrían extenderse si persisten las prácticas desleales.

La medida afectará a todas las empresas que vendan calzado bajo el precio de referencia (22.58 dólares o 422.40 pesos mexicanos), sin excepción de marcas como Nike o Adidas.

Para la industria zapatera nacional, especialmente en estados como GuanajuatoJalisco y Estado de México, este anuncio representa un respaldo frente a la competencia desleal que ha perjudicado sus ganancias.

Respecto al consumidor, podría haber un ligero aumento en el precio del calzado chino a corto plazo. Sin embargo, se espera que la medida fomente la producción nacional y que marcas mexicanas recuperen espacio en el mercado.

