Asociaciones abogan por mapa que muestre a África más grande

agosto 26, 2025

Recientemente, la Unión Africana, organismo que involucra a 55 países del continente madre, declaró su apoyo a la propuesta de que en las instituciones educativas, políticas y las empresas se comience a reemplazar el mapa de Mercator por un mapa que brinde una representación más realista del tamaño del continente africano.

La propuesta fue lanzada originalmente por dos organizaciones civiles: Africa No Filter y Speak Up Africa, obteniendo el respaldo de la Unión Africana. En la petición se aboga por usar el mapa Equal Earth, el cual brinda una proyección más certera de las dimensiones reales de los cinco continentes.

El mapamundi de Mercator fue elaborado en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator, con la finalidad de hacer más fácil a los navegantes el traslado de este a oeste; no obstante, la representación de los continentes no es fiel al tamaño real de estos, pues aumenta el tamaño de los países y zonas más cercanas a los polos, como Estados Unidos o Europa.

Por otro lado, Equal Earth Map es un plano elaborado por Tom Patterson, Bernhard Jenny y Bojan Šavrič que pretende brindar una imagen más exacta y acorde al tamaño real de los cinco continentes, en donde se muestra que África es un continente más grande de lo que aparece en la proyección Mercator.

En el Equal Earth Map se muestra que África es 14 veces más grande que Groenlandia, y que todo el continente europeo, sumado a países como Estados Unidos, México, China y Japón, podría caber en lo que es el segundo continente más grande del mundo, detrás de Asia.