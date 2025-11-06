Asesinan a Lázaro Francisco Luria, exalcalde de Chinameca, Veracruz

noviembre 6, 2025

Lázaro Francisco Luría, quien fuera alcalde del municipio de Chinameca, Veracruz, en 2012 y 2013, fue decapitado después de tres días de ser secuestrado; las autoridades ya investigan el crimen. El cuerpo del exfuncionario fue abandonado entre sembradíos de maíz.

La mañana del miércoles, autoridades policiacas del municipio de Oteapan fueron alertadas por la presencia de un cuerpo sin vida, que se encontraba entre las milpas, que se concentran a un costado de la carretera que comunica a los municipios de Oteapan con Zaragoza.

Al trasladarse, los elementos policiacos confirmaron que se trataba de un hombre mayor a 60 años, que vestía pantalón de mezclilla azul, playera blanca y huaraches. Se determinó que el cuerpo presentaba huellas de violencia, y su cuello fue cortado con arma blanca, lo que pudo ser la causa de su muerte.

⇒ El sitio fue acordonado, mientras que el personal de la Fiscalía General de Veracruz se hizo cargo de las diligencias y trasladaron el cadáver al Semefo, donde horas después fue identificado Lázaro Francisco Luria, exalcalde de Chinameca.

De acuerdo con familiares de Lázaro Francisco Luria dieron a conocer que el exalcalde de Chinameca fue privado de la libertad el pasado fin de semana. Horas después, los delincuentes se comunicaron para pedir un rescate de varios miles de pesos, a cambio de entregarlo con vida.

La familia habría accedido al pago, pero los delincuentes no cumplieron con el trato y tras cobrar el dinero, lo asesinaron y posteriormente arrojaron su cadáver en la zona antes mencionada. Este miércoles, el cuerpo ya fue entregado a su esposa e hijos, quienes lo velaron en donde fuera su domicilio.

⇒ En junio de 2012, el Congreso del Estado de Veracruz revocó por unanimidad el mandato de Martín Padua Zúñiga, debido a sus presuntos nexos con la delincuencia organizada. Como resultado, se llamó a Lázaro Francisco, quien era el alcalde suplente en ese momento, para que rindiera asumiera el cargo.

Tras cumplir sus funciones como alcalde, Lázaro Francisco Luria dejó la vida política para dedicarse a negocios personales, por lo que su vida dejó de ser pública hasta este 2025, en que de nueva cuenta ocupa las primeras planas de medios locales, por la forma en que fue asesinado.