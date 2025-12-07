Asesinan a Erick Mancilla, hijo del exsecretario del ayuntamiento de Huitzilac ejecutado en abril

diciembre 7, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- La tarde de este sábado se reportó el asesinato de Erick Mancilla, hijo del exsecretario del ayuntamiento de Huitzilac, Morelos, Alejandro Mancilla Cueto, quien también fue ultimado en abril de este año.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados lo atacaron cuando caminaba por la avenida Atlacomulco de la colonia Cantarranas, quitándole la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas provocadas por múltiples disparos con arma de fuego.

Es la tercera agresión contra la familia Mancilla, pues luego de que en abril pasado asesinaron a Alejandro Mancilla, también atacaron en mayo a su hermano José Luis, a quien le quitaron la vida cuando conducía un camión de carga en la autopista México-Cuernavaca.

Hasta el momento no se han esclarecido los motivos de los hechos, y la fiscalía de Morelos no ha hecho pronunciamiento sobre el ataque a Erick Mancilla.