mayo 9, 2025

Lector, lectora querida, te cuento que la gobernadora Rocío Nahle buscando siempre soluciones para los veracruzanos, a través de un decreto publicado ayer en la Gaceta Oficial del Estado, creo un nuevo emprendimiento para resguardo del patrimonio estatal, la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales.

Que será un Organismo Público Descentralizado cobijado por la Secretaría de Finanzas y Planeación, su misión será proteger tanto a los trabajadores del Gobierno del Estado, con seguros de vida, salud, invalidez y riesgos laborales, como al propio gobierno, asegurando sus bienes, infraestructura y servicios frente a las veleidades del destino.

Con esto, la gobernadora Nahle propuso un sistema que no solo garantiza la seguridad financiera del sector público estatal, sino que también promete eficiencia y sustentabilidad económica con esquemas de prevención, administración y transferencia de riesgos, un escudo frente a esos desastres naturales, que suelen visitar nuestro amado Veracruz sin previo aviso y que nos dejan devastados en todo aspecto.

La Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales, estará en Xalapa y tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y se regirá por las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y demás normativas financieras aplicables.

El organismo promete agilizar la inmensa burocracia, esa que hacía imposible que los apoyos y demás parafernalias, llegaran de manera pronta y expedita, también promete optimizar recursos materiales, humanos y financieros.

Ahora habrá que ver, quienes son los capaces funcionarios, que tendrán la importante misión de gestionar este importante organismo.

Cosas de la vida y menudencias

No sé porque le buscan tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro y eso pareciera haber dicho la gobernadora Rocío Nahle, ante el escándalo que se armó, posterior a sus declaraciones respecto a lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación y es que ahora procede que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez o en su caso los responsables de las áreas observadas, solventen y justifiquen toda observación, para tiempo después, solo en caso de no lograr solventar a cabalidad las observaciones, es que se llegaría a otros procesos.

No hubo rompimiento con el ex gobernador y flamante funcionario federal, Cuitláhuac García ni mucho menos, es parte de una transición gubernamental, lo que ocurre es que luego de años de los escándalos verduleros de los Yunes & Co. muchos quedaron acostumbrados al drama telenovelero, solo que hoy en día, el mundo ha cambiado y nadie tiene el tiempo para dedicarle los 250 capítulos de culebrón a los que se acostumbraron con aquella gente.

La realidad es que en hoy por hoy, Dos Mujeres un Camino, el Derecho de Nacer y Quinceañera, no triunfarían ni con un remake de 20 capítulos.

En fin pobre señor Yunes, muy triste que Fidel Herrera Beltrán, hasta en el camino a la eternidad le gano… y así fue toda su vida.

En fin lector, lectora querida, nos leemos el próximo lunes, pasen un lindo fin de semana y celebren a sus madres, que seguro son tan geniales y fantásticas como la mía.