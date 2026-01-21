Aseguran que protección animal será política pública municipal en Xalapa

enero 21, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La regidora Priscila Labastida Vega, titular de la Comisión edilicia de Bienestar Animal, señaló que la actual administración municipal de Xalapa trabaja en la construcción de una política pública integral en materia de protección animal, la cual contemplará no solo a perros y gatos, sino también a la fauna silvestre y agrícola.

La edil explicó que se busca fortalecer la coordinación con activistas y organizaciones defensoras de los animales, a fin de diseñar acciones que respondan a las necesidades reales del municipio y garanticen atención institucional en casos de maltrato.

Uno de los principales retos, señaló, es la falta de información entre la ciudadanía sobre cómo y ante qué instancias denunciar este tipo de hechos, situación que genera miedo y limita la participación social.

“Muchas personas no saben a quién acudir cuando detectan un caso de maltrato animal. Queremos que la gente pueda denunciar con confianza, con su nombre y con el respaldo de las autoridades”, expresó.

Labastida Vega adelantó que en las próximas semanas se abrirán mesas de trabajo y espacios de diálogo para recibir propuestas, en los que participarán tanto áreas del Ayuntamiento como asociaciones civiles y colectivos animalistas.

Detalló que este ejercicio incluirá a animales domésticos, fauna silvestre y fauna agrícola, al formar parte del entorno cotidiano de las y los xalapeños.