Aseguradoras pagan 3.5 mdp por inundaciones en Veracruz

noviembre 25, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El estado de Veracruz se consolidó como la entidad más afectada en México por fenómenos hidrometeorológicos durante 2025, concentrando una cifra millonaria en pagos por siniestros.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reportó que, del total de $8,004 millones de pesos destinados por las aseguradoras entre enero y octubre de este año para cubrir daños por lluvias e inundaciones a nivel nacional, Veracruz representa cerca de $3,566 millones de pesos.

Esta cifra subraya la vulnerabilidad de la entidad ante los riesgos climáticos, especialmente tras las lluvias atípicas de principios de octubre, causadas por una baja presión en el Golfo de México.

El análisis detallado de los eventos ocurridos del 07 al 11 de octubre evidenció el severo impacto en la zona: se registraron $4,473 millones de pesos en 7,134 siniestros a nivel nacional.

El estado jarocho concentró el 80% de los siniestros registrados por estas lluvias, superando a Puebla (9%) e Hidalgo (3.8%).

La afectación a la movilidad fue significativa. De los 2,894 siniestros reportados para automóviles, un total de 2,778 unidades afectadas se localizaron únicamente en Veracruz.

Norma Alicia Rosas, Directora General de la AMIS, destacó la necesidad urgente de fomentar una cultura de la previsión y la protección patrimonial ante la creciente severidad de los eventos naturales.

“Los riesgos climáticos son cada vez más visibles… Tenemos el reto de motivar que cada familia y cada empresa tome el seguro como una herramienta de protección, la cual permita que, en caso de un evento inesperado, tengamos la tranquilidad de tener un respaldo para no iniciar de cero”, comentó.