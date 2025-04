Asegura Ricardo Monreal que Yunes deja una importante “acción” al aprobar reforma judicial

abril 3, 2025

El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, salió en defensa del senador Miguel Ángel Yunes, aseguró que aportó una importante acción en la reforma judicial. Además, el legislador actuó con convicción y responsabilidad “republicana”.

“Miguel Ángel Yunes aportó una importante acción en la Reforma Judicial y en otras reformas. Es muy sencillo, sí, él no hubiese actuado por convicción y con responsabilidad republicana en ese acto del Poder Legislativo, no hubiera habido reforma judicial, simple y sencillamente. Por eso yo le tengo respeto a él y a su familia, su esposa, sus hijos. Y ha actuado con mucho carácter”, externó Monreal.

El senador votó a favor de la reforma judicial en el Senado de la República y fue un sufragio decisivo e importante para el grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta.

Además, Miguel Ángel Yunes, pidió desistir de incorporarse como militante de Morena, ante los conflictos que ocasionó con otros integrantes del partido guinda. Ricardo Monreal recalcó que “pocos valoran su gestó”, el cuál ayudó a evitar una mayor confrontación.

“Es respetable su posición. Y creo que pocos valoran que su gesto ayudó a que hubiese más confrontación al interior de Morena”, externó.

Manifestó que Miguel Ángel Yunes actúa con “mucho carácter”. Ricardo Monreal refirió que la política no es de ángeles y tampoco de demonios, lo describió como una actividad a la que están sometidos a sus fallas.

“Ha actuado con mucho carácter. La política no es de ángeles, ni tampoco de demonios, es una actividad a la que estamos sometidos por nuestras fallas, por nuestros errores, por nuestros aciertos o desaciertos. Pero yo le tengo respeto a Miguel Ángel y su actitud de ayer de desistir o de hacerse ver como alguien que no desea generar problemas al interior de Morena, a mí me parece un gesto correcto”, puntualizó Ricardo Monreal.