Anuncian transportistas paro nacional este lunes 6 de abril por inseguridad en carreteras

abril 5, 2026

No se descartan manifestaciones en el estado de Veracruz.

Juan David Castilla

Integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) confirmaron la realización de una suspensión de actividades a nivel nacional programada para este lunes 6 de abril, en protesta por la grave crisis de inseguridad que atraviesa el sector en las vías de comunicación del país, lo que podría replicarse en el estado de Veracruz.

El director jurídico nacional de la organización, Álvaro Martínez Aguilar, señaló que la movilización es una respuesta directa al incremento desmedido de robos de unidades, saqueo de mercancías y agresiones violentas contra los operadores.

Según los representantes del gremio, a pesar de las múltiples solicitudes de auxilio y las mesas de trabajo previas, las autoridades federales han incumplido con los compromisos de reforzar la vigilancia en las rutas consideradas de alto riesgo, dejando a los transportistas en un estado de vulnerabilidad que compromete la estabilidad económica y la integridad física de miles de familias.

La dirigencia de la Antac subrayó que el objetivo de esta jornada de protesta no es perjudicar a la ciudadanía, sino visibilizar una problemática que se ha vuelto «imparable» y presionar para la implementación inmediata de operativos permanentes de seguridad en los puntos críticos de la red carretera nacional.

Martínez Aguilar explicó que la decisión de ir al paro surge tras agotar las vías del diálogo institucional sin obtener resultados tangibles que disminuyan la incidencia delictiva.

Los transportistas exigen estrategias de inteligencia y una presencia efectiva de la Guardia Nacional en las carreteras federales, argumentando que salir a trabajar se ha convertido en una actividad de alto peligro que repercute en los costos de logística y en el desabasto de productos básicos en diversas regiones de la República.

Ante la inminencia de las movilizaciones y posibles bloqueos en las principales arterias viales del país, la asociación recomendó a la población en general tomar las previsiones necesarias, salir con anticipación hacia sus destinos y buscar rutas alternas para evitar quedar atrapados en las zonas de protesta.

Se anticipa que las entradas y salidas de las principales ciudades, así como los nodos de conexión logística más importantes, presenten afectaciones considerables desde las primeras horas de este lunes.

Los líderes transportistas recalcaron que la duración y magnitud del paro dependerán de la apertura al diálogo y la presentación de soluciones concretas por parte del Gobierno Federal para garantizar el libre tránsito y la protección de quienes mueven la carga por territorio nacional.

El anuncio del paro nacional ha generado inquietud entre las cámaras de comercio y los sectores industriales, quienes advierten sobre posibles retrasos en la cadena de suministros si la suspensión de actividades se prolonga.

La Antac reiteró que su movimiento es legítimo y necesario para salvaguardar la vida de los conductores, quienes enfrentan diariamente el asedio de grupos delictivos en tramos carreteros que carecen de patrullaje suficiente.

Con esta acción, el sector transporte busca sentar un precedente sobre la urgencia de profesionalizar la seguridad en las vías federales y asegurar que los compromisos pactados en materia de prevención del delito se traduzcan en una reducción real de las estadísticas de asaltos y violencia en los caminos de México.