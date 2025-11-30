Anuncian regreso del comandante Diego Solano a Bomberos de Coatepec

noviembre 30, 2025

Juan David Castilla

El presidente municipal electo de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, anunció el regreso del comandante Diego Solano para volver a encabezar el Honorable Cuerpo de Bomberos del municipio.

Luna Hernández calificó esta decisión como fundamental para recuperar y fortalecer la institución de emergencia, destacando la trayectoria y el reconocimiento comunitario del comandante Solano.

El anuncio se realizó en Campo Viejo, tierra natal del alcalde electo, durante la última asamblea del pueblo rumbo a la consolidación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD).

“Vamos a recuperar el Cuerpo de Bomberos de Coatepec. El comandante Diego Solano, muchos le tenemos aprecio, lo vamos a traer de vuelta a Coatepec y va a ser el encargado de Bomberos Coatepec,” expresó Nacho Luna.

El Cuerpo de Bomberos de Coatepec había prestado servicios ininterrumpidos desde 2003 hasta marzo de 2022, cuando el comandante Solano y el personal voluntario tuvieron que desocupar las instalaciones, habiendo laborado con recursos propios durante sus últimos dos meses y medio. Con este anuncio, el gobierno entrante busca restaurar la operatividad de la corporación.

El anuncio se enmarcó en un encuentro comunitario abierto celebrado en el Salón Kaba, como parte del proceso para integrar la voz ciudadana al Plan Municipal de Desarrollo. Durante la asamblea, la población expuso inquietudes prioritarias para la próxima administración.

Entre los temas recurrentes que los vecinos plantearon se encontraron la revisión del drenaje de San Lucas y la Calle Perla, donde se reportan anegaciones e inundaciones, la necesidad de eficientar la recolección de residuos sólidos (basura), la atención a un socavón y la problemática del abasto de agua potable.

Nacho Luna enfatizó que su gestión será transformadora y humanista, comprometiéndose a construir el gobierno «de la mano de cada uno de ustedes» y a responder a las verdaderas necesidades de la gente.