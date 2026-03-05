Analista advierte que conflicto con Irán podría prolongarse

marzo 5, 2026

Redacción/Xalapa. El historiador e internacionalista Jorge Antonio Guillén advirtió que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán podría extenderse más de lo previsto debido a la falta de una estrategia clara por parte del gobierno estadounidense.

En entrevista para En Contacto, el especialista señaló que una operación militar debe tener objetivos definidos y un plan de salida, algo que —dijo— no parece estar claro en este caso. Explicó que, aunque se han mencionado metas como frenar el programa nuclear iraní o incluso un cambio de régimen, Irán cuenta con una estructura política y militar capaz de resistir ataques aéreos.

Guillén agregó que el país también podría responder con una estrategia de desgaste mediante drones y misiles de bajo costo, además de presionar la economía global si se afecta el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte importante del petróleo mundial.

Finalmente, consideró poco probable que el conflicto termine en pocas semanas debido a su complejidad política y militar.