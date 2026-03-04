Alertan sobre aumento de consumo de alcohol en jóvenes y mujeres en Xalapa

marzo 4, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El consumo de alcohol continúa siendo la puerta de entrada a otras adicciones y cada vez afecta a sectores más vulnerables, como jóvenes y mujeres, advirtió Natalia, integrante de los Grupos de Familia Al-Anon y Alateen de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos en Xalapa.

Al anunciar la próxima Junta de Información Pública, señaló que es necesario que la población conozca la existencia de estos grupos de apoyo, tanto para personas con problemas de alcoholismo como para sus familias, ya que en la desesperación muchas veces recurren a sitios inadecuados.

“Desafortunadamente en la actualidad el alcoholismo ya no somos las personas grandes, sino que ha llegado a la gente más vulnerable como son los jóvenes, y ha crecido mucho esta parte del alcoholismo y el alcoholismo es la puerta a otro tipo de adicciones”, expresó.

Indicó que el consumo puede comenzar desde los 11 años y que también se ha registrado un incremento en mujeres, lo que enciende las alertas en el ámbito familiar.

Destacó que es fundamental que las familias estén informadas para poder apoyar de manera adecuada a su ser querido, conocer los síntomas de la enfermedad y construir redes de apoyo.

Asimismo, señaló que aunque muchas personas identifican a Alcohólicos Anónimos, existe menos información sobre los grupos dirigidos específicamente a familiares, como esposas, hijos e hijas, o cualquier persona afectada directa o indirectamente por el consumo de un ser querido.

“Se cree que la familia no necesita ayuda o se cree que el alcoholismo no es una enfermedad, no somos profesionales pero la asociación médica americana ha dictaminado que el alcoholismo es una enfermedad y que debe ser tratada como tal y obviamente la familia debemos conocer y comprender cómo tratar a este familiar”, agregó.

Por ello, el próximo 6 de marzo a las 16:00 horas se realizará una Junta Pública de Información en el Ágora de la Ciudad, donde se explicará qué es Al-Anon y cómo funciona.