¡Alerta por enfermedad renal en México! Los síntomas silenciosos que muchos ignoran

marzo 12, 2026

La enfermedad renal crónica representa un reto creciente para el sistema de salud en México. Se estima que cerca del 12% de la población padece este padecimiento, aunque en muchos casos no se detecta en etapas tempranas.

En entrevista con Publimetro, Ana Lía de Fátima García, directora general de la Fundación IMSS, explicó que desde el sistema público de salud se atiende a aproximadamente 80 mil pacientes con enfermedad renal, quienes reciben tratamientos como diálisis o hemodiálisis.

“En muchos casos la enfermedad no se detecta a tiempo. Por eso hacemos un llamado a la población para generar conciencia sobre la importancia de cuidarse, llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio y detectar los síntomas en etapas tempranas”, señaló.

Uno de los principales retos de la enfermedad renal es que puede desarrollarse sin síntomas evidentes durante mucho tiempo.

De acuerdo con la directora de Fundación IMSS, este padecimiento suele estar relacionado con enfermedades crónicas comunes como:

Diabetes mellitus

Hipertensión arterial

Obesidad

Uso prolongado de algunos medicamentos

Infecciones urinarias recurrentes

Muchas personas minimizan estas condiciones o retrasan la atención médica, lo que provoca que el diagnóstico se realice cuando la enfermedad ya está avanzada.

El ser humano suele dejar su salud al final. Muchas veces acudimos al médico cuando los síntomas ya son más fuertes y la enfermedad puede estar más avanzada, Ana Lía de Fátima García.

Señales de alerta que no deben ignorarse

Aunque la enfermedad renal puede avanzar de forma silenciosa, existen señales que pueden alertar sobre posibles problemas en los riñones.

Entre los principales síntomas destacan:

Hinchazón en piernas, pies o rostro

Fatiga o debilidad constante

Cambios en la orina (espuma, sangre o variaciones en la cantidad)

Náuseas o pérdida de apetito

Presión arterial elevada

Ana Lía de Fátima García señaló que observar cambios en la orina puede ser una señal temprana de que algo no funciona correctamente en el organismo.

Para prevenir el deterioro de la función renal, los especialistas recomiendan adoptar hábitos saludables en la vida cotidiana.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener una alimentación equilibrada

Realizar actividad física regularmente

Controlar enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión

Evitar el uso excesivo de medicamentos sin supervisión médica

Realizar chequeos médicos periódicos

También destacó la importancia de mantener una hidratación adecuada, aunque advirtió que el consumo excesivo de agua sin equilibrio de minerales puede generar otros efectos en el organismo.

Pruebas médicas que permiten detectar daño renal

La detección temprana de la enfermedad renal puede realizarse mediante estudios médicos relativamente sencillos.

Entre los principales exámenes destacan:

Análisis de sangre, que permite medir la creatinina y evaluar la función renal

Análisis de orina, que puede detectar proteínas o albúmina

Medición de presión arterial

Estudios de imagen, como ultrasonido o tomografía renal

“Con estudios simples podemos detectar señales tempranas y actuar antes de que la enfermedad avance”, explicó la directora de la Fundación IMSS a este medio.

Actividad física para promover la salud renal

En el marco del Día Mundial del Riñón, la Fundación IMSS organizará la Tercera Carrera por la Salud Renal 2026, con el objetivo de promover la prevención y la actividad física.

El evento se realizará el domingo 12 de abril a las 6:30 de la mañana sobre Paseo de la Reforma, frente a las oficinas centrales del IMSS.

Habrá tres modalidades:

Carrera de 5 km

Carrera de 10 km

Caminata de 3 km

La inscripción tiene un costo de 500 pesos y puede realizarse a través de la página de la Fundación IMSS.

“El objetivo es fomentar la actividad física y generar conciencia sobre la importancia de prevenir enfermedades que afectan la salud renal”, concluyó García García.