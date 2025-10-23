Alemania ordena sacrificio de 150 mil animales por gripe aviar

octubre 23, 2025

Un brote de gripe aviar en Alemania ha obligado al sacrificio de 150 mil animales y ha provocado que varios estados implementen medidas urgentes para contener la propagación del virus H5N1.

La situación es especialmente crítica en la región de Mecklemburgo-Antepomerania, donde dos explotaciones avícolas que sumaban 148 mil aves resultaron afectadas y todos sus animales fueron sacrificados tras la confirmación del Instituto Friedrich Loeffler, órgano oficial de investigación para la protección animal del Gobierno alemán.

El ministro de agricultura de Mecklemburgo-Antepomerania, Till Backhaus, declaró que “también se debe considerar el sacrificio prematuro“.

Friedrich-Otto Ripke, presidente de la Asociación de la Industria Avícola de Baja Sajonia, ha solicitado a las autoridades la medida obligatoria de mantener a las aves dentro de los gallineros, subrayando que “puede salvar la vida de millones de animales”.

La crisis se extiende por múltiples regiones alemanas. En el estado de Brandeburgo, las autoridades han solicitado a los operadores turísticos que suspendan las excursiones de observación de aves para prevenir la dispersión del virus. Mientras tanto, en Baja Sajonia, estado que alberga aproximadamente dos tercios de la población avícola del país con unos 106 millones de aves, la industria ha emitido una alerta máxima.