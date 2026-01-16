Agradece Delfina Gómez respaldo de Sheinbaum al Edomex

enero 16, 2026

Reitera su respaldo a la administración federal

Carlos Guzmán | Enviado, Ecatepec.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, destacó que la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum y la realización de la Mesa de Paz en territorio mexiquense marcan un parteaguas en la estrategia nacional de seguridad, al consolidar un nuevo modelo de coordinación institucional con supervisión directa del Ejecutivo federal en los estados.

Al dar la bienvenida a la mandataria federal y a su gabinete de seguridad, Gómez Álvarez subrayó que este mecanismo representa una estrategia histórica para fortalecer a las instituciones encargadas de mejorar la seguridad y generar bienestar, al permitir la evaluación permanente de avances y el cumplimiento de tareas por parte de los gobiernos de la llamada cuarta transformación.

“La presencia de la presidenta nos fortalece y responde a una demanda del pueblo: rendir cuentas y dar a conocer los avances en materia de seguridad”, afirmó la gobernadora, quien señaló que en el Estado de México se mantiene un combate permanente a las causas de la delincuencia, así como acciones directas contra la corrupción dentro de las propias instituciones.

Gómez Álvarez informó que estos resultados han sido posibles gracias al trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y las Fuerzas Armadas, así como a la implementación de operativos de seguridad simultáneos en la entidad, los cuales —dijo— ya muestran resultados concretos.

Destacó además que el gobierno estatal se alinea plenamente con la política de cero tolerancia a la corrupción impulsada por la presidenta Sheinbaum, y reconoció la relevancia que la titular del Ejecutivo federal ha dado a factores estructurales como la educación, el medio ambiente y la seguridad como pilares de la estrategia de pacificación.

La mandataria estatal subrayó que uno de los aspectos más relevantes de esta nueva etapa es el seguimiento personal y cotidiano que la presidenta de la República realiza a las acciones implementadas en el Estado de México, no sólo en materia de seguridad, sino también en proyectos estratégicos como el Plan Zona Oriente, enfocado a atender rezagos históricos en esa región.

Finalmente, Delfina Gómez reiteró el respaldo total del gobierno mexiquense a la presidenta Claudia Sheinbaum y refrendó el compromiso de trabajar de manera conjunta con el gobierno federal para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.