Acusan formalmente a Evo Morales de trata de personas

octubre 21, 2025

Este martes 21 de octubre, la Fiscalía de Tarija, ciudad ubicada al sur de Bolivia, de la mano de la fiscal Sandra Gutiérrez, presentó una acusación formal en contra del expresidente boliviano Evo Morales por el delito de trata de personas agravado.

La acusación surge a partir de una investigación que data desde septiembre del 2024, y que habría hallado que el exmandatario mantuvo una “relación amorosa” con una menor de edad en 2015, producto de la cual ambos habrían tenido un hijo.

Según la Fiscalía de Tarija, habría suficientes indicios para proceder con la acusación formal en contra de Evo Morales, así como en contra de la madre de la víctima, Idelsa Pozo.

“Vamos a estar a la espera de lo que establece el procedimiento penal para que una vez que el juez analice todo esto, tendrá que pasarlo al tribunal correspondiente para que señale día y hora para que se lleve adelante el juicio oral”, aseguró Sandra Gutiérrez desde una rueda de prensa.

Por otro lado, el exjefe de Estado se encuentra resguardado en el Trópico de Cochabamba, región de Bolivia que es considerada como el bastión político y sindical del político sudamericano.

Asimismo, Evo Morales ha desestimado las acusaciones, asegurando que son falsas y que se remontarían a la presidencia de Luis Arce, quien se encargaría de fabricar tales incriminaciones, después de que la expresidenta boliviana Jeanine Áñez no logró encontrarle ningún delito para inculparlo.