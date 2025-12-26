Accidente en rescate aéreo deja cinco muertos en el Kilimanjaro

diciembre 26, 2025

Cinco personas fallecieron debido a que un helicóptero se estrelló el miércoles por la noche en el monte Kilimanjaro, la montaña más alta de África, ubicada en Tanzania. La aeronave realizaba una misión de evacuación médica en una de las rutas de escalada más populares para turistas.

Entre las víctimas se encontraban dos pacientes extranjeros que habían sido recogidos para su evacuación, un médico local, un guía turístico y el piloto.

El accidente ocurrió en la zona comprendida entre el Campamento Barafu y el pico Kibo, a una altitud superior a los 4 mil metros.

El comandante regional de la policía de Kilimanjaro, Simon Maigwa, informó que el helicóptero pertenecía a la compañía Kilimanjaro Aviation, firma especializada en servicios de evacuación médica, entre otros.

La Autoridad de Aviación Civil de Tanzania anunció este jueves que se ha abierto una investigación formal, siguiendo las regulaciones internacionales de seguridad, para determinar las circunstancias y la causa probable del accidente.