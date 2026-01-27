Académico alerta falta de diagnóstico en nueva Suprema Corte

enero 27, 2026

Redacción/Xalapa. En entrevista para En Contacto, el constitucionalista Raúl Contreras Bustamante advirtió que la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación careció de un diagnóstico serio y, hasta ahora, no ha mostrado mejoras en la impartición de justicia.

Señaló que la polémica por las camionetas blindadas es un tema secundario frente a problemas de fondo como la congestión de tribunales, la falta de juzgados y el recorte al presupuesto del Poder Judicial. Añadió que la seguridad de los ministros no debe considerarse un lujo, sino una necesidad ante el contexto de violencia en el país.

Finalmente, afirmó que lo verdaderamente preocupante es que no se observan acciones claras para garantizar un mejor acceso a la justicia para la ciudadanía.