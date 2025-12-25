Absuelven a “El Mochaorejas” de un secuestro; seguirá en prisión

diciembre 25, 2025

El hombre identificado como Daniel Arizmendi López, alias “El Mochaorejas”, responsable de secuestros de alto perfil en los 90 en la Ciudad de México, fue absuelto de un delito de secuestro 27 años después de su detención en 1998.

Una jueza federal determinó que las pruebas no eran suficientes para atribuirle responsabilidad directa en ese caso específico, según reportó Milenio. No obstante, el señalado seguirá en prisión por otras condenas vigentes.

La jueza lo halló responsable de violar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, imponiendo ocho años de prisión y multa, pero como ya cumplió más de 27 años, se consideró compurgada y ordenó su libertad solo en esa causa.

Arizmendi, originario de Miacatlán, Morelos, se hizo célebre por secuestrar y mutilar a menores de familias adineradas entre los años de 1997 y 1998, ganándose su apodo por la violencia de sus métodos.

Fue capturado en agosto de 1998 y desde entonces enfrenta múltiples procesos por secuestros y delincuencia organizada, por los que mantiene sentencias condenatorias que lo mantienen preso.