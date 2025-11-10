Abre Congreso Centro de Acopio para apoyar a damnificados del norte del estado

noviembre 10, 2025

Congreso del Estado de Veracruz, con el liderazgo del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Esteban Bautista Hernández, y de la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, abrió un Centro de Apoyo para el acopio de víveres y productos no perecederos que serán enviados a las familias damnificadas en la región norte de la entidad, por la reciente contingencia climatológica.

El legislador Esteban Bautista destacó la solidaridad y empatía de la sociedad veracruzana en momentos críticos, como los que actualmente padecen personas y comunidades del norte de la entidad, resultado de las torrenciales lluvias y que han ocasionado inundaciones y la pérdida de bienes.

“El gran corazón y la generosidad de los veracruzanos se vuelcan hacia quienes están pasando por situaciones que rebasan sus capacidades y posibilidades y ponen en riesgo su vida y su patrimonio. El Congreso del Estado responde siempre y convoca a la sociedad a sumarse, y es la razón por la que invitamos a quienes deseen unirse a esta iniciativa para apoyar a nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo”.

De igual forma, el diputado extendió la invitación a diputadas, diputados, servidoras y servidores públicos que deseen adherirse, “porque en estos momentos cualquier ayuda es importante y será de vital importancia ante la necesidad que prevalece. Además de nuestra labor como legisladores, como representantes populares emanados del pueblo tenemos el compromiso de proceder a partir de los valores que rigen nuestra conciencia”.

El Centro de Apoyo estará instalado a partir de este lunes 13 de octubre, de 09:00 a 18:00 horas, en el interior del Palacio Legislativo, ubicado entre las avenidas Encanto y Lázaro Cárdenas, en esta ciudad.