noviembre 20, 2026

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró a Myanmar, también conocido como Birmania, responsable del genocidio contra la etnia rohinyá y le ordenó adoptar medidas para investigar, castigar y compensar a las víctimas, en la sentencia del caso “Gambia contra Myanmar” sobre la aplicación de la Convención sobre el Genocidio. Es el primer fallo de este tipo contra un Estado en la historia del tribunal.

El presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, declaró al término de una sesión de tres horas en La Haya que Myanmar no logró prevenir ni castigar el genocidio, tras detallar cómo el ejército perpetró “violencia extrema” contra las comunidades rohinyá, en su mayoría musulmanas, en el estado de Rakáin.

El tribunal concluyó que las fuerzas de seguridad de Myanmar y otros órganos del Estado cometieron intencionadamente actos prohibidos por el artículo II de la Convención: asesinar a miembros del grupo, causar daños físicos o mentales graves e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo.

Las operaciones militares de “limpieza” incluyeron el asesinato de bebés, lo que “respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad de Myanmar actuaron con la intención de impedir los nacimientos entre el grupo”, señaló el juez.

La sentencia se dictó tras examinar pruebas gráficas y testimonios de supervivientes, así como informes de investigadores internacionales que describieron cómo se incendiaron y arrasaron con excavadoras aldeas y puentes rohinyá, y cómo se ejecutó a hombres y niños y se violó a niñas y mujeres durante las operaciones de limpieza de 2017 en el norte de Rakáin. Se estima que unos 10 mil rohinyá fueron asesinados, según el tribunal.

El tribunal escuchó a tres testigos de las aldeas de Min Gyi, Chut Pyin y Maung Nu, y a un testigo llamado por Myanmar que relató un ataque en el que insurgentes rohinyá del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) habrían asesinado a unos 100 civiles. Cerca de 400 aldeas, aproximadamente el 40 por ciento de las mil de los tres municipios del norte del estado, fueron destruidas parcial o totalmente durante y después de las operaciones de limpieza.

Deberán adoptar medidas de reparación

El secretario general de la ONU, António Guterres, acogió la sentencia como un “poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio. Es una demostración de justicia internacional y una reafirmación de que no debe prevalecer la impunidad ante actos tan horribles”.

La Corte ordenó a Myanmar promulgar legislación que dé pleno efecto a la Convención, investigar y procesar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, adoptar medidas de restitución en beneficio de los rohinyá –incluido el retorno seguro, voluntario y digno y la reunificación familiar– e indemnizar al grupo por los daños causados. El monto y las modalidades de la indemnización se determinarán en una fase posterior.

Las operaciones de limpieza de 2017 provocaron una condena internacional generalizada después de que unos 700 mil rohinyá huyeran del norte de Rakáin hacia Bangladés.