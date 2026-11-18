noviembre 17, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- El tráfico vehicular representa uno de los principales problemas de movilidad en México. De acuerdo con el estudio Costo del Tráfico 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Dat’s Why, las personas pierden en promedio 111 horas al año debido a la congestión vial, mientras que el impacto económico alcanza los 203 mil 316 millones de pesos anuales en 44 zonas metropolitanas.

La investigación, presentada el 20 de octubre de 2026, señala que el tiempo perdido equivale a más de cuatro días y medio completos. Además, calcula que cada persona enfrenta un costo económico promedio de 5 mil 645 pesos al año por los retrasos en sus desplazamientos.

Sin embargo, las afectaciones varían dependiendo de la ciudad y el medio de transporte utilizado.

¿Cuántas horas pierden los mexicanos en el tráfico?

El estudio estima que los habitantes de las zonas metropolitanas analizadas pierden 111 horas anuales en traslados adicionales por la congestión. La cifra se obtiene al comparar los tiempos reales de viaje con los que se registrarían en condiciones de circulación sin tráfico.

Entre las ciudades con mayores pérdidas de tiempo destaca la Ciudad de México, donde cada persona acumula 211 horas al año, casi el doble del promedio nacional considerado en la investigación.

Otras zonas metropolitanas con cifras elevadas son:

Oaxaca: 175 horas anuales.

Puerto Vallarta: 171 horas.

Pachuca: 164 horas.

Para realizar sus estimaciones, los investigadores consideraron 254 días de actividad laboral y 185 días escolares.

¿Cuánto dinero cuesta el tráfico en México?

El costo económico anual de la congestión asciende a 203 mil 316 millones de pesos. Esta cantidad representa el valor del tiempo que las personas pierden en sus desplazamientos y que podrían destinar a trabajar, estudiar o realizar otras actividades.

De acuerdo con el IMCO y Dat’s Why, el monto se distribuye de la siguiente manera:

112 mil 537 millones de pesos corresponden a usuarios del transporte público.

90 mil 753 millones de pesos corresponden a quienes utilizan vehículos privados.

El costo promedio individual es de 5 mil 645 pesos anuales, una cantidad equivalente a cerca de 60% de un salario mensual promedio.

El cálculo contempla el valor económico del tiempo perdido, pero no incluye otros efectos de la congestión, como el consumo adicional de combustible, la contaminación, los accidentes o las afectaciones a la salud.

Transporte público registra más horas perdidas

Las personas que utilizan transporte público acumulan, en promedio, 140 horas anuales de retraso, frente a las 94 horas de quienes se trasladan en vehículos particulares.

La diferencia también se refleja en el costo económico: el transporte público registra un promedio de 7 mil 294 pesos por persona al año, mientras que para los usuarios de automóviles particulares alcanza los 4 mil 811 pesos.

Aunque aproximadamente 40% de las personas consideradas en el estudio utiliza transporte público, este medio concentra 57% de las horas perdidas por congestión y 55% del costo económico total.

En la Ciudad de México, por ejemplo, 67% del costo de la congestión corresponde a quienes utilizan transporte público. En Guadalajara representa 49% y en Monterrey, 39%.

Ciudad de México concentra el mayor costo económico

La capital del país encabeza la lista de zonas metropolitanas con mayores pérdidas económicas por tráfico, con aproximadamente 81 mil 748 millones de pesos anuales, equivalentes a 40% del total estimado.

Le siguen Monterrey, con 18 mil 987 millones de pesos, y Guadalajara, con 17 mil 508 millones.

En conjunto con Tijuana y Puebla-Tlaxcala, estas cinco zonas metropolitanas concentran alrededor de 65% del costo económico de la congestión vial en las ciudades analizadas.

Al considerar el gasto por habitante, la Ciudad de México también ocupa el primer lugar, con 10 mil 721 pesos anuales. Puerto Vallarta aparece en segundo sitio, con 9 mil 974 pesos, seguida de Guadalajara, con 8 mil 728 pesos, y Monterrey, con 8 mil 421 pesos.

Los resultados muestran que la congestión vial no solo representa un problema de movilidad, sino también una pérdida de tiempo y recursos económicos para millones de personas en México.