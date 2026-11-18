noviembre 17, 2026

TECÁMAC.— Una fuerte explosión provocada por tanques de oxígeno al interior de un taller de hojalatería, ubicado en el municipio de Tecámac, en el Estado de México, dejó un saldo trágico de tres personas fallecidas. El incidente ocurrió cuando los trabajadores se encontraban realizando labores de soldadura en el establecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes y autoridades de Protección Civil, el accidente se originó tras el estallido de un tanque de oxígeno, lo que desató una potente onda expansiva que causó graves lesiones fatales a los operarios en el sitio localizado sobre la calle 20 de Noviembre, en la localidad de San Mateo Tecalco, a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Tras el reporte de la detonación, elementos de Protección Civil, cuerpos de emergencia y de la Secretaría de Seguridad de Técamac acordonaron inmediatamente el perímetro para realizar las diligencias correspondientes, evaluar los daños estructurales del inmueble y asegurar el área a fin de prevenir riesgos adicionales para los vecinos de la zona.

⇒ La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de la explosión y realizar el levantamiento de los cuerpos.