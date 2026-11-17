Prácticas de rapel en la catedral, parte de la preparacion del Desfile del 20 de Noviembre

Prácticas de rapel en la catedral, parte de la preparacion del Desfile del 20 de Noviembre

noviembre 17, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El próximo viernes se llevará a cabo el desfile deportivo-militar conmemorativo al Día de la Revolución Mexicana, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), llevan a cabo prácticas de rapel en la Catedral Metropolitana de Xalapa.

Se trata de la demostración que año con año presentan a la población las autoridades de seguridad.

Estas actividades llamaron la atención de quienes se encontraban en el primer cuadro de la capital veracruzana, debido a que los elementos descendieron desde el campanario de la Catedral mediante técnicas de rapel, utilizando equipo especializado para realizar este tipo de ejercicios.

Realizaron descenso vertical, coordinación y control, en una demostración de las destrezas que podrían formar parte de su participación en el tradicional desfile.

El desfile deportivo-militar reunirá a distintas corporaciones e instituciones que participarán en las actividades cívicas para recordar uno de los acontecimientos históricos más importantes de México.