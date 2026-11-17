Prácticas de rapel en la catedral, parte de la preparacion del Desfile del 20 de Noviembre
noviembre 17, 2026
Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El próximo viernes se llevará a cabo el desfile deportivo-militar conmemorativo al Día de la Revolución Mexicana, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), llevan a cabo prácticas de rapel en la Catedral Metropolitana de Xalapa.
Se trata de la demostración que año con año presentan a la población las autoridades de seguridad.
Estas actividades llamaron la atención de quienes se encontraban en el primer cuadro de la capital veracruzana, debido a que los elementos descendieron desde el campanario de la Catedral mediante técnicas de rapel, utilizando equipo especializado para realizar este tipo de ejercicios.
Realizaron descenso vertical, coordinación y control, en una demostración de las destrezas que podrían formar parte de su participación en el tradicional desfile.
El desfile deportivo-militar reunirá a distintas corporaciones e instituciones que participarán en las actividades cívicas para recordar uno de los acontecimientos históricos más importantes de México.