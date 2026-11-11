Identifican a otros cuatro mineros más de Pasta de Conchos; suman 36

noviembre 10, 2026

A dos décadas de la tragedia que marcó a la industria minera del país, los trabajos de rescate continúan arrojando avances significativos. Las autoridades federales y los equipos forenses confirmaron la identificación de otros cuatro mineros que perdieron la vida en la explosión de la mina Pasta de Conchos, registrada en febrero de 2006. Con este nuevo bloque de identificaciones, la cifra total de trabajadores reconocidos asciende a 36.

A través de los protocolos de rescate implementados en la zona y los exhaustivos análisis genéticos a cargo de especialistas, se logró dar identidad a cuatro mineros más, cuyos restos fueron recuperados de las galerías subterráneas. El proceso ha demandado complejas labores de ingeniería en la mina ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, donde familias enteras han mantenido una exigencia histórica de verdad y justicia.

⇒ Los restos fueron identificados como Agustín Botello, Jesús Viera, Jorge Arturo Ortega y Juan Ramón Barrientos. La confirmación de estas identidades se da a conocer tras el cotejo científico con muestras de ADN proporcionadas por los deudos, permitiendo brindar certeza jurídica y paz a las familias que durante casi 20 años han esperado la recuperación de sus seres queridos.

Un compromiso que avanza tras dos décadas

Las labores de rescate en Pasta de Conchos, coordinadas por instituciones federales y peritos especializados, forman parte del compromiso asumido para cumplir con los acuerdos de reparación hacia las viudas y familiares de los 65 mineros que quedaron atrapados tras el colapso ocurrido el 19 de febrero de 2006.

Mientras los trabajos de búsqueda y recuperación en los polígonos restantes continúan bajo estrictos estándares técnicos, las familias de los mineros identificados reciben el acompañamiento institucional para la entrega digna de los restos, cerrando así una prolongada etapa de incertidumbre.