HBO Max inicia rodaje de Los huérfanos, nueva serie de drama y misterio para 2027

HBO Max inicia rodaje de Los huérfanos, nueva serie de drama y misterio para 2027

octubre 22, 2026

HBO Max anunció el inicio del rodaje de Los huérfanos, una nueva serie de drama familiar y thriller dirigida por Patricia Font, que llegará a la plataforma en 2027. La producción, inspirada en una premisa basada en hechos reales, sigue a tres hermanos que fueron abandonados durante su infancia en una estación de tren y que años después intentan descubrir sus verdaderos orígenes.

Creada y escrita por Miguel Ibáñez y Patricia Font, la ficción contará con las actuaciones de Iria del Río, Enric Auquer, Mima Riera, Carlos Cuevas y María Caballero, entre otros intérpretes. La historia se desarrollará en dos líneas temporales para explorar los secretos familiares, la memoria y las consecuencias emocionales del abandono.

Los huérfanos explorará los secretos de tres hermanos abandonados durante su infancia

La trama sigue a Silvia, Emma y Albert, tres hermanos que crecieron en una familia adoptiva después de ser abandonados cuando eran pequeños. De sus primeros años apenas conservan recuerdos fragmentados de unos padres que parecían cariñosos y divertidos, pero que desaparecieron de sus vidas.

El conflicto comienza cuando Silvia decide investigar el pasado familiar. Sus primeras averiguaciones ponen en duda los recuerdos que los hermanos habían construido sobre su infancia y los llevan a cuestionar las circunstancias de su abandono.

A partir de esta búsqueda, la serie desarrollará una historia sobre los vínculos entre hermanos, las consecuencias de las decisiones familiares y las dificultades para reconciliar los recuerdos afectivos con las experiencias dolorosas.

Patricia Font combinará dos épocas para reconstruir los recuerdos familiares

La narración alternará entre el presente y la década de los ochenta, mediante dos historias conectadas por las decisiones de una pareja y sus consecuencias para las siguientes generaciones.

En la línea temporal contemporánea, Enric Auquer, Iria del Río y Mima Riera interpretarán a los tres hermanos que desconocen su origen. Por su parte, Carlos Cuevas y María Caballero darán vida a dos jóvenes que, durante los años ochenta, deberán enfrentar una decisión que cambiará sus vidas.

Sobre el enfoque narrativo, la directora y coguionista Patricia Font explicó:

“La serie se adentra en el pasado de una familia y, en ese viaje, los recuerdos se confunden. Es una reflexión sobre la memoria, sobre la dificultad de distinguir cuánto hay de verdad y cuánto de construcción en aquello que creemos recordar, y sobre cómo esos recuerdos acaban condicionando quiénes somos en el presente”.

Aunque la premisa parte de un caso inspirado en hechos reales, Los huérfanos es una obra de ficción que utiliza ese punto de partida para desarrollar una historia sobre la identidad y la memoria familiar.

Iria del Río y Carlos Cuevas encabezan el reparto de Los huérfanos

El elenco reúne a intérpretes con experiencia en producciones televisivas y cinematográficas españolas. Entre ellos se encuentra Iria del Río, conocida por Los años nuevos e Infiesto, junto con Enric Auquer, quien ha participado en Casa en llamas y Ravalear.

También destacan Mima Riera, integrante de producciones como Furia y No voy a pedirle a nadie que me crea, y Carlos Cuevas, reconocido por sus participaciones en Merlí y Alguien tiene que morir.

El reparto se completa con María Caballero, de Alma y La primera profecía; Montse Guallar, de Cuéntame cómo pasó y Sé quién eres; Lluís Homar, de Los abrazos rotos; y Anna Azcona, quien ha participado en Saben aquel y Heridas.

La nueva serie reúne a Patricia Font y Miguel Ibáñez como guionistas

La dirección estará a cargo de Patricia Font, realizadora de El maestro que prometió el mar, película nominada a los Premios Goya y ganadora de un Premio Gaudí.

Font también comparte la creación y escritura del proyecto con Miguel Ibáñez, vinculado con la producción Frontera. Ambos desarrollaron una narración que combina el drama familiar con elementos de suspenso y dos periodos históricos.

La producción estará a cargo de NewCo Audiovisual y Zebra Canarias S.L., compañías pertenecientes al Grupo iZen. La producción ejecutiva corresponde a Sara Fernández-Velasco, César Martí y Juliana Barrera, con la participación de HBO Max España y 3Cat.

Los huérfanos llegará a HBO Max en 2027 y posteriormente a 3Cat

De acuerdo con el anuncio de la plataforma, Los huérfanos tendrá su estreno inicial en HBO Max durante 2027, aunque todavía no se ha comunicado una fecha específica de lanzamiento.

La producción contará posteriormente con una ventana de exhibición en 3Cat, como parte del acuerdo de participación entre ambas compañías.

Por ahora, HBO Max únicamente ha confirmado el inicio del rodaje, el reparto principal y el año previsto para su estreno.