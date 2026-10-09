Navi Pillay es distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2026

Navi Pillay es distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2026

octubre 9, 2026

La jurista sudafricana Navanethe Pillay recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 por su labor en favor de la paz y el derecho internacional, anunció el Comité Noruego del Nobel.

El reconocimiento destaca su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, incluida su participación en la defensa de Nelson Mandela durante el apartheid sudafricano.

El Comité también resaltó su desempeño como jueza en algunos de los casos judiciales internacionales más relevantes de las últimas décadas y su contribución a la justicia.

Por otro lado, el presidente del organismo, Jørgen Watne Frydnes, destacó que la galardonada abrió camino hacia “un orden jurídico mundial más amplio e inclusivo”.

Te puede interesar: EU suma cargos por tortura contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

La originaria de Durban, Sudáfrica, ha desempeñado diversos cargos; entre 2008 y 2014, fungió como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También fue jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) entre 2003 y 2008, periodo en el que participó en procesos judiciales relacionados con crímenes internacionales.

Tras el anuncio, el Comité destacó la importancia de resolver conflictos mediante la diplomacia, los tratados y los mecanismos legales, en lugar de recurrir a la violencia.

Desde el Tribunal de Núremberg, bromeó ante los aplausos y felicitaciones recibidos: “Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Donald Trump”.