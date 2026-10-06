España adelanta elecciones en medio de crisis política

octubre 6, 2026

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció elecciones generales anticipadas, tras el rechazo a su propuesta para atender la crisis de vivienda.

En entrevista para En Contacto, el doctor Luis Castro Obregón explicó que el adelanto representa también una estrategia política de Sánchez para buscar mayor respaldo ciudadano y retomar su iniciativa de vivienda.

Señaló que el mandatario enfrenta desgaste político, conflictos con sus aliados y diversas crisis que podrían afectar el resultado electoral.