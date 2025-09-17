Y ellos si ¿Nos representan?

septiembre 17, 2025

México es un país multicultural y muy cosmopolita y es que no es solo la “conquista de México” lo que nos trajo diversidad cultural, aquí han migrado árabes, ingleses, franceses, argentinos, alemanes, italianos y a últimas fechas estamos invadidos de chinos, hay estados como Yucatán con una marcada influencia libanesa y ni hablar del norte del país, estados como Nuevo León y Baja tienen estilos de vida tan estadounidenses, que de pronto ni parecen México.

En el año 2020 en México, según datos del INEGI solo 23.2 millones de personas de 3 años o más, se autorreconocen como indígenas, esto equivale al 19.4 por ciento de la población total de nuestro país, de ellas solo 7.3 millones hablan alguna lengua indígena, lo que representa al rededor del 6.1 por ciento del total de la población mexicana, el resto somos una mezcolanza entre mexicanos, españoles, jarochos, yucatecos, oaxaqueños, libaneses, árabes, judíos que consumimos un montón de cultura, ropa, música y folklore de todos los países que llegan por nuestros puertos y aeropuertos.

En ese escenario es que en México, fue elegido un ministro para presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dedicado buena parte de su carrera a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de comunidades vulnerables y al pluralismo jurídico y fue así como el ministro presidente Hugo Aguilar, decidió vestirse con trajes autóctonos y hacer rituales y ritos de pueblos originarios en algunos puntos del país, a Xalapa vino a entregar el bastón de mando a la presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Rosalba Hernández, quien también se autodefine como defensora de los derechos de los pueblos originarios; ahí en Lázaro Cárdenas donde se encuentra la sede del Poder Judicial en Veracruz.

Hasta ahora ignoro si habrá sesiones del pleno, apegadas mucho más a la usanza originaria, o seguirá siendo una cuestión puramente jurídica, sin embargo tanto bastón de mando, tanta corona de flor y tanto folklore, traen a mi mente las cortes inglesas con sus jueces y ministros empelucados con sus túnicas empuñadas en pieles exóticas.

En Inglaterra “las llamadas wigs o perukes” tienen un significado histórico, simbólico y funcional, que se ha mantenido durante siglos de historia y tradición, la peluca simboliza la continuidad de la ley y el respeto por las instituciones, además al cubrir el cabello, ayuda a que el juez o abogado sea visto menos como individuo y más como representante de la justicia, reforzando la idea de imparcialidad, la peluca forma parte de un código de vestimenta que transmite seriedad y orden en la corte, establece un “escenario” de solemnidad que distingue el espacio judicial del mundo exterior y desde siempre ha sido así, en Mexiquito los bastones de manso, los atuendos autóctonos y demás parafernalia son de última novedad.

¡Claro! Que el sistema inglés de justicia no tiene nada que ver con el mexicano, allá los ministros y jueves son seleccionados a través de un proceso meritocrático y transparente, organizado por la Judicial Appointments Commission, para asegurar independencia judicial y evitar presiones políticas o partidistas, en México el sistema de selección cambió y este año, aún no está del todo legitimado, será que con un bastón de mando, un ritual originario y una serie de ornamentos logren credibilidad y honorabilidad.

Yo me pregunto ¿A cuantos mexicanos nos representan don Hugo y doña Rosalba con sus ritos originarios y sus trajes autóctonos? La realidad que a muy pocos, en este momento nos parecerá curiosito, pero los mexicanos ¿Seremos capaces de sostener un Poder Judicial así?

Pronto lo sabremos.

Cosas de la vida y menudencias

La presidenta Claudia Sheinbaum, eligió para su primera ceremonia del Grito de Independencia, un vestido con bordado artesanal nahua de San Isidro Buen Suceso del taller de la maestra Virginia Arce, el diseño fue de Thelma Islas, la banda presidencial la confeccionó el Ejercito Mexicano, en tanto que la gobernadora Rocío Nahle portó dignamente un vestido de jarocha, confeccionado por supuesto en Tlacotalpan ¿Donde más?.

Así las cosas hermosos, arrancamos semana ¡Cómo no!