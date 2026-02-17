Xalapa ya se prepara para la temporada de estiaje

febrero 17, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, dio a conocer que el Ayuntamiento ya trabaja en una estrategia integral para enfrentar la próxima temporada de estiaje, con acciones preventivas en materia de abastecimiento, regulación y atención ciudadana.

La alcaldesa explicó que se realizan trabajos de reparación de fugas, mejora en el cumplimiento de tandeos, con la meta de superar el 70 por ciento de efectividad, rehabilitación de tanques de almacenamiento y habilitación de nuevas fuentes de abastecimiento.

Además, continúa el proceso de perforación de pozos en la zona de El Castillo, obra que quedó inconclusa por la administración anterior y que, una vez finalizada, permitirá contar con mayores volúmenes de agua.

Asimismo, señaló que se han sostenido reuniones con organizaciones de piperos para evitar incrementos indebidos en el costo del servicio.

Aclaró que no existe aumento oficial en las tarifas del agua y que estas se encuentran reguladas por el órgano de gobierno correspondiente.

El Ayuntamiento también contempla invertir en más pipas propias para reforzar el suministro gratuito en colonias que no cuentan con red.

Dijo que entre las zonas con mayores complicaciones durante la temporada de calor se encuentran aquellas que no tienen conexión a la red de agua potable, principalmente en la periferia norte y sur de la ciudad, como El Castillo, Antorchista, La Perla, Fraccionamiento Higueras y zonas ejidales de Chiltoyac y El Castillo.

En estos sectores el suministro se realiza mediante pipas, en algunos casos de forma diaria.

En cuanto a quejas por recibos elevados, la edil precisó que en la mayoría de los casos se trata de adeudos acumulados por falta de pago.

Indicó que cada situación se revisa en la Dirección de Atención a Usuarios y que el reglamento permite aplicar descuentos cuando procede.

Bodas colectivas

En otro tema, la alcaldesa informó que este día se celebraron alrededor de 400 matrimonios como parte de la campaña de bodas colectivas gratuitas.

Aquellas parejas que no pudieron acudir a la sede principal fueron atendidas en el Registro Civil.

Del total, cinco enlaces correspondieron a matrimonios igualitarios.