Xalapa sigue siendo poco accesible para personas con discapacidad, lamentan 

julio 14, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director de la Asociación Veracruzana de Discapacitados Productivos, José Arturo Acosta Hernández, dijo que a pesar de que en Xalapa viven más de 110 mil personas con alguna discapacidad, la ciudad sigue sin ser un lugar amigable ni accesible para ellos.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en la entidad hay más de 2 millones 200 mil personas en condiciones de discapacidad.

“Hacen falta políticas públicas que volteen a ver a este sector de la población que es grande y muy importante”, subrayó.

Expuso que si bien la geografía de la capital veracruzana complica la movilidad, el mayor obstáculo es la falta de infraestructura adecuada.

“Hablamos de acceso a los edificios que no tienen rampas, que no tienen elevadores, baños que no son accesibles”, expuso.

Dijo que hay una precaria accesibilidad en el entorno urbano: las calles carecen de rampas en las esquinas, no hay señalética para las personas con discapacidad visual ni baños públicos adaptados.

A ello se suma que “no contamos con un transporte público adaptado, por esta situación no todos los stands son atendidos por personas con discapacidad”.