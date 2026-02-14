Xalapa celebra el Día del Amor y la Amistad con música, flores y actividades para todos

febrero 14, 2026

Xalapa, Veracruz.- Este 14 de febrero, la capital veracruzana se llena de romance y alegría con una serie de actividades y eventos especiales por San Valentín. Desde conciertos a la luz de las velas hasta paseos decorados con corazones, la ciudad ofrece opciones para todos los gustos y edades.

Entre los eventos más destacados está el concierto “Candlelight: Especial de San Valentín” en el Tlaqná Centro Cultural, donde los asistentes disfrutan de música romántica en un ambiente íntimo y elegante. La cita es a las 19:00 horas y los boletos pueden adquirirse previamente.

En el Parque Benito Juárez, la ciudad ha instalado decoraciones temáticas con corazones, arcos y luces, convirtiéndose en un espacio perfecto para paseos y fotografías. Además, se llevan a cabo expos‑ventas de flores, actividades artísticas y juegos relacionados con el amor y la amistad.

Muchos restaurantes del centro y zonas aledañas también ofrecen menús especiales, música en vivo y promociones para parejas y amigos, convirtiendo a Xalapa en un destino ideal para celebrar la ocasión.

Las autoridades municipales invitan a la población a disfrutar de estas actividades de manera responsable, respetando los protocolos de seguridad y fomentando un ambiente de armonía y convivencia.